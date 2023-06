Addio Giuntoli, De Laurentiis frena: "Ha un contratto da DS del Napoli fino al 2024" | VIDEO CN24

Ultime news calcio Napoli - Quest'oggi vi è stata a Palazzo Petrucci la conferenza stampa con Aurelio De Laurentiis di presentazione del ritiro SSC Napoli a Castel di Sangro 2023. Le date di questo ritiro in Abruzzo sono: 28 luglio - 12 agosto 2023. Tanti i temi trattati dal presidente del club azzurro.

De Laurentiis in conferenza su Giuntoli

De Laurentiis sul futuro di Giuntoli: l'annuncio

In quest'estratto, Aurelio De Laurentiis parla del futuro di Cristiano Giuntoli:

"Giuntoli? Perchè lo definite capo? È un direttore sportivo che ha un contratto con noi fino al 2024, non vedo il motivo della domanda. Ma perchè dobbiamo parlare del direttore sportivo, nè tantomeno dell'allenatore. Io vi rispetto, ma stiamo qui per parlare del ritiro. Se in un contesto dove il Napoli è stato considerato il 17° club tra i 50 più importanti, dobbiamo parlare del ds? Per quanto sia importante, non è centrale per l'ipotetica richiesta di informazioni sulla prossima stagione. Non credo che debba basarsi sulla figura di un direttore sportivo".

