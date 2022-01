Lele Adani ha parlato dell'addio di Insigne al Napoli alla BoboTv:

"Quando arrivi ad un certo punto della tua carriera, Insigne ha 30 anni, bisogna fare delle scelte e possono andare in ogni direzione. Non ci sono problemi sulle scelte che un calciatore prende, ma basta essere sintonizzati che la scelta è di carattere economico e non per la carriera. E non va biasimato. Nessuno di noi si è trovato in quella situazione".