Adani: "Rimonta del Napoli da grande squadra, sul primo gol la Juve ha avuto più voglia"

Daniele Adani, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dopo la gara Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli è diventata una grande squadra ed ora può rimettere in piedi partite come questa come fatto dalla Juventus anche negli anni passati. I giocatori del Napoli sul primo gol preso non hanno occupato bene gli spazi. I giocatori della Juve hanno avuto maggiore voglia di segnare rispetto a quella avuta dagli uomini di Ancelotti di non prendere gol. Douglas Costa fa una scelta da grande giocatore, Danilo è partito diritto per diritto dalla sua area di rigore per poi andare a rifinire”.