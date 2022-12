Dagli studi di Rai Sport, Daniele Adani commenta cos√¨ il trionfo in Qatar dell'Argentina di Lionel Messi: "Mai come in questo Mondiale sacro e profano sono andati a braccetto: questa partita √® gi√† letteratura, una delle pi√Ļ importanti della storia del calcio. Gli argentini hanno vinto perch√© Diego gli ha dato la sua forza, e perch√© doveva vincere Messi".