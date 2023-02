Adani: "Progressi di Osimhen? La differenza l'ha fatta Spalletti: vi spiego"

Daniele Adani in un'intervista esclusiva a ilpallonegonfiato.it si è soffermato sui progressi di Victor Osimhen:

"Osimhen era già fortissimo in conclusione e nello smarcamento in area di rigore, ma doveva imparare ad associarsi con i compagni, doveva imparare ad aprire i movimenti per quest’ultimi. Doveva imparare a lavorare senza palla e a lavorare in sinergia con i compagni di reparto e con i compagni di altri reparti. Su questo la differenza l’ha fatta Spalletti, che ha implementato dentro Osimhen le conoscenze del gioco”