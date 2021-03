Napoli calcio – Daniele Adani, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Napoli-Bologna. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Osimhen può portare al Napoli l’attacco della profondità visto che i due centrali difensivi non sono velocissimi. Può farlo anche con Mertens in campo come visto ad inizio stagione, ma il belga non è al top e non ha i novanta minuti nelle gambe”.