Adani: "Non tifo per Messi ma per il calcio! Leo fa quello che faceva Diego"

Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista a RSI Sport:

"Tifo per l'Argentina? In realtà tifo il calcio e quando tifi il calcio vieni ricompensato. Se uno racconta il miglior giocatore del mondo, Messi, rende omaggio al calcio e al suo interprete numero uno. Paragone con Diego? Non è questione di paragoni, Messi in campo maradoneggia, fa quello che faceva Diego coi gol, assist, le scelte giuste, ha una prestanza fisica, tattica, lettura del gioco e prende per mano gli altri che come rosa complessiva non sono così forti soprattutto ora che non c'è Di Maria"