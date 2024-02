Adani: "Difficoltà evidenti, avete visto il Napoli come ha conquistato le ultime due vittorie?"

Daniele Adani è intervenuto durante la Domenica Sportiva commentando il pareggio tra Napoli e Cagliari:

"Non bastano i singoli al Napoli. Fossi un calciatore del Napoli mi prenderei le mie responsabilità. Ok le colpe al presidente, e ne abbiamo parlato le volte scorse. Ok le colpe agli allenatori. Poi basta, in campo ci vanno i calciatore e gli errori sono troppo evidenti. Le difficoltà di questa squadra si vedono nelle ultime vittorie. Le ultime due vittorie sono arrivate al 91esimo col Verona e al 95esimo con la Salernitana. Credo che i calciatori debbano fare mea culpa e da domani devono tornare ad essere compatti, altruisti e seri nel lavoro perchè il Napoli è forte"