Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Kvaratskhelia? È tra i top in Europa. È un esterno che fa gol, fa assistenze, lavora in fase difensiva, ha un atteggiamento sempre giusto... Parliamo comunque di un 2001, è cresciuto in fretta e ha già dimostrato di essere forte, dall'inizio".