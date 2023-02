Adani: "Inter, zero scuse: la Champions pesa ma 7 sconfitte sono troppe"

Daniele Adani, opinionista di Rai Sport, nel corso della trasmissione 90° Minuto ha dichiarato sull'Inter:

"C'è da fare il mea culpa da parte di allenatore e squadra. La Champions ha pesato sicuramente ma non è una scusa: 7 sconfitte in 24 partite sono troppe. Niente scuse, con quelle non si va da nessuna parte. Una rosa come l'Inter non può fare questo tipo di prestazioni. Il Bologna è allenato e costruito bene, bravissimi Sartori e Thiago Motta".