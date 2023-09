Adani incontra Spalletti: "Ha perso una scommessa! Ecco dove abiterà"

Daniele Adani racconta alla Bobo TV del suo incontro con Luciano Spalletti in occaisone della sfida dell'Italia a San Siro contro l'Ucraina: "Oggi siamo stati 2 ore e mezza insieme a Luciano Spalletti. L'ho incontrato nel ristorante a Milano con la moglie e con la figlia. Lo sono andato subito a salutare e ci siamo parlati. Dopo ha accompagnato i familiari ed è ritornato per stare con noi al posto di Bobo Vieri che era andato via".

"Abbiamo parlato tanto tempo in totale confidenza ed ironia del Napoli, della Nazionale, dei calciatori e di alcuni ricordi. Un incontro spettacolare, vi dico anche che ha deciso di vivere a Milano e sarà da base per i suoi impegni con la nazionale".

"Abbiamo fatto anche una scommessa che ha perso e devo scegliere solo il posto visto che gli toccherà pagare. Ci vuole un bene che non vi dico anche per il lavoro che facciamo di connessione tra campo ed extra campo. Abbiamo parlato dell'entusiasmo della gente e ha riconosciuto il nostro rispetto per il calcio. Un crescita reciproca"