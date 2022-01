Adani: "Il Napoli non ha bisogno di muoversi sul mercato! Mario Rui titolare vero, perchè sostituire Lobotka?"

Napoli Calcio - L'ex difensore del Brescia Daniele Adani prova a «leggere» le mani delle big della Serie A in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Cominciamo dall’Inter capolista: il distacco su Milan e Napoli è potenzialmente di 7 punti. Un bell’allungo.

«La squadra di Inzaghi ha dato una prima botta al campionato. Vediamo se sarà già decisiva, ma una cosa che impressiona è come lo ha fatto: dominando il gioco e restando sul pezzo anche nei momenti di difficoltà, grazie al lavoro del tecnico, più ancora che al mercato estivo. I dubbi dopo le partenze di Lukaku, Hakimi, Conte ed Eriksen sono stati spazzati via»

Il Napoli ha colmato la falla Manolas con Tuanzebe. Può fare altro?

«Non credo. Penso che se c’è un club che non ha bisogno di muoversi sul mercato, quello è proprio il Napoli. Non ha difetti evidenti nella rosa, che è al livello dell’Inter come qualità. Si parla tanto di un terzino sinistro, ma Mario Rui è un titolare vero. E se vuoi migliorare a centrocampo, chi prendi di accessibile che sia meglio di Fabian Ruiz o gli altri? Abbiamo visto Lobotka, che sulla carta è una riserva: perché sostituirlo?»