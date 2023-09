Adani: "Il Napoli dominava e si divertiva, questo non ci sarà più"

Napoli - Lele Adani alla Bobo Tv parla dell'attuale situazione del Napoli:

"E' lecito per ogni allenatore cambiare e dare la propria idea di calcio. I giocatori si divertivano, dominavano, vincevano e giocavano in una sola metà campo a memoria. Questa cosa non ci sarà più nel Napoli, anche se i giocatori hanno acquisito quest'idea di calcio e sono migliorati. Cercheranno quello, ma ora devono abituarsi ad altro, lo stesso deve fare la piazza. Non si vince per forza con quello che ha fatto Spalletti. Gli allenatori evoluti e preparati hanno alzato le carriera dei giocatori a Napoli con Spalletti e al Milan con Pioli l'anno prima. Sono arrivati traguardi importanti come la vittoria del campionato e andare molto avanti in Champions. I giocatori vanno allenati e non gestiti. Il miglior Lobotka della carriera si è visto con Spalletti, questo è un dato di fatto. Se va via Kim e arriva Natan cambia tanto".