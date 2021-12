Adani: "Il Napoli deve comprare questi 2 giocatori a gennaio"

Ultime notizie calcio Napoli - Daniele Adani, ex difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

“Scamacca alla Juve sarebbe il colpo di gennaio. Aggiungere a un attacco che ha segnato così poco un centravanti in ascesa, per cui anche Mancini ha speso parole importanti, potrebbe fare la differenza nell’economia del campionato, almeno nella corsa a un posto nelle prime quattro. Il Napoli deve invece sostituire Manolas, ma io farei un pensierino anche a un terzino sinistro, dato che Ghoulam non pare offrire garanzie come vice Mario Rui”.