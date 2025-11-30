Adani commenta Milan-Lazio: "Muore ufficialmente il mestiere dell'arbitro"

La forte critica di Daniele Adani sul caso di Milan-Lazio e il calcio di rigore non concesso dall'arbitro dopo un consulto al Var:

"Oggi muore ufficialmente il mestiere dell'arbitro", ha scritto l'ex giocatore. E ha aggiunto: "1. Il Milan ha meritato di vincere. 2. Per me non è mai rigore. 3. Quando si inventa una cosa per scappare dalle proprie responsabilità, si sceglie di tradire il proprio mestiere. E si perde totalmente la credibilità che era già pari allo zero o poco più. Arrivato al capolinea".

