Napoli - Daniele Adani, ex difensore e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Gazzetta dello Sport parlando di Asllani, talento dell'Empoli nel mirino del Napoli: "Prima della partita ho fatto una chiacchierata con Andreazzoli e gli ho chiesto 'dove può arrivare questo ragazzo?'. E lui mi ha indicato il campo di San Siro, dicendo 'qui'. Giocatore da grande palcoscenici, il miglior giovane della Serie A per me".