Adana, Inler: "A Kim ho detto che se andrà a Napoli sarà un grande successo”

Gökhan Inler, ex giocatore del Napoli attualmente all’Adana Demirspor, ha parlato a Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli è una squadra giovane e nuova, la nostra era è finita con Dries. Mertens? Quando è venuto a Napoli era ancora giovane e voleva crescere e ogni anno ha fatto sempre meglio. Ha fatto la storia del Napoli. Quanto pesa la maglia del Napoli? Pesa tantissimo, lì sono diventato davvero giocatore, per me è un onore aver giocato con il Napoli. Ci sono ragazzi forti come Fabian, Lobotka, anche Elmas che è un talento ancora da vedere. Kim? Se il Napoli lo prende è un buon acquisto, può crescere tanto. A lui direttamente ho detto che se andrà a Napoli sarà un grande successo”.