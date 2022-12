Acerbi: "Contro il Napoli servirà una squadra diversa: daremo di più"

Il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, ha parlato al termine della sfida vinta 2-0 contro la Reggina al Granillo. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Non abbiamo preso gol, anche se non siamo stati brillantissimi. Dobbiamo fare qualcosa in più, soprattutto sui movimenti e l'aggredire, la Reggina aveva troppa libertà di pensiero. Comunque è andata abbastanza bene. Contro il Napoli servirà una squadra diversa ma manca ancora un pochino e quando rientreranno tutti arriveranno le partite che contano, e daremo di più".

Com'è stato tornare al Granillo?

"Seguo sempre questo club, quest'anno sta andando benissimo e sono contento. Sono il primo tifoso della Reggina, spero faccia qualcosa di straordinario perché la società lo merita. Spero di trovarla l'anno prossimo da avversario, davvero di cuore. Oggi mi ha fatto una bella impressione, una squadra che pressa ed è in salute. Ci ha messo in difficoltà. Mi farebbe piacere chiudere la carriera qui alla Reggina. L'ho sempre detto. Qui ho passato un anno quasi meraviglioso, peccato non aver centrato la Serie A".