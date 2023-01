Acerbi a Inter TV: "Se perdevamo eravamo spacciati, il Napoli finora ha fatto qualcosa di straordinario"

Avete mandato un messaggio molto forte questa sera: “Sì, se perdevamo eravamo spacciati, se vincevamo avevamo la speranza di poter fare qualcosa di importante. Oggi abbiamo giocato bene, aggressivi, forti e determinati come dobbiamo fare da adesso, come dobbiamo fare a Monza e nelle altre partite. Abbiamo la possibilità di fare un filotto e vediamo di vincere già sabato col Monza”.

Avete difeso da squadra, da reparto… È questa attenzione ai dettagli ciò che mancava a inizio stagione?

“Oggi siamo stati determinati. È mancato qualcosina a inizio stagione, abbiamo perso dei punti, però il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario, perché ne ha vinte veramente tante. Magari se avessimo fatto meglio sarebbero stati solo 4 punti sopra di noi. Non è un alibi ma l’aggressività di oggi serve per ripartire sperando che gli altri facciano qualche passo falso. Noi non dobbiamo più farlo, o perlomeno ce ne possiamo permettere uno. Non dipende solo da noi, ma ce la metteremo tutta”.

Dzeko doveva solo appoggiarla, ma tu lì...

“Io vado avanti, ogni tanto non dovrei neanche farlo. Probabilmente dovrei riposare qualche volta in più, una volta avevo il fisico e recuperavo bene. Dzeko me l’ha tolta, io ero lì che la guardavo… Ma fa niente, va bene così”.