Cistana accostato al Napoli, l'agente fa chiarezza: "Resta a Brescia, a fine campionato vedremo"

“Il 2019 è stato un anno importante, grazie al Brescia e in particolare al Presidente Cellino che ha visto nel ragazzo grandi doti. E Andrea vuole ripagare giornalmente chi gli ha dato fiducia”. Beppe Galli, agente di Andrea Cistana, difensore del Brescia accostato anche al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

Nel 2019 di Cistana c’è anche una convocazione in Nazionale.

“La convocazione in Nazionale va presa come un premio ad un ragazzo che farà parlare di se negli anni. È al primo anno di Serie A, deve ancora crescere”.

Immagino che non guardate al mercato di gennaio. Avanti insieme, con il Brescia.

“Deve finire il campionato con il Brescia e a fare bene. Quando terminerà il campionato vedremo. Ora conta il Brescia”.