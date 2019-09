Accostato anche al Napoli, De Paul: "Felice di essere rimasto, l'Udinese ha rifiutato ogni offerta arrivata"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Una estate davvero molto calda per Rodrigo De Paul, che prima dell'inizio di questa sessione aveva manifestato a chiare lettere, nel corso della Coppa America che lo ha visto protagonista con la sua Argentina, di ambire a fare il grande salto in un club di livello più alto rispetto all'Udinese. Di lui si è parlato a lungo anche in ottica Napoli, prima della virata (vana) su James Rodriguez, oltre ad essere stato accostato anche al Milan ed alla Fiorentina.

Udinese De Paul

Alla fine, però, è rimasto ad Udine ed a tal proposito ha parlato in una intervista concessa ai media argentini dal ritiro della Nazionale: