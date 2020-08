Accostato al Napoli, l'agente di Omur svela: "E' seguito da diverse società italiane, in Turchia è un simbolo al pari di Baggio o Totti"

Ultime calciomercato Napoli. Abdulkadir Omur, talento del Trabzonspor, è uno dei nomi accostati nel recente passato al Napoli. Ecco le parole del suo agente George Gardi (lo stesso di Elijf Elmas) ai microfoni di Tuttomercatoweb:

"Da due estati il ragazzo è protagonista e tra i nomi più caldi nelle scrivanie di diverse società italiane. La scorsa estate, ma non farò nomi, c'è anche chi è volato in Turchia per provare a chiudere la trattativa".



E' un simbolo del club, del calcio turco, a ventuno anni.

"Non è solo un talento, un giocatore, ma un simbolo. E' come se in Italia stessimo parlando di uno del valore di Baggio, Totti, Del Piero. Portarlo via non è semplice e lo ha detto anche il Presidente del Trabzonspor: sono state rifiutate offerte importanti per lui in questo mercato".



Sogna l'Italia? Può essere lui il grande colpo dell'Atalanta?

"Non entro in merito alle trattative singole. Ci sono delle richieste, vedremo l’evolversi della situazione".