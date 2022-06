Accostato al Napoli, Gollini: "Al Tottenham c'è Lloris ma è stato un anno di crescita"

Il portiere dell'Italia Pierluigi Gollini, accostato al Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport:

L'esperienza al Tottenham?

"Ho giocato insieme ai calciatori tra i più forti al mondo. Davanti avevo Lloris, portiere fra i migliori al mondo, e per me è stato un anno formativo. Qua ho parato un rigore contro il Wolverhampton in Carabao Cup".