Accostato a Napoli e Juve, Emerson confessa: "Ritorno in Italia? Può succedere ma sto benissimo al Chelsea, con Sarri ottimo rapporto"

Ultime notizie mercato Napoli - Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea seguito da diverso tempo anche dal Napoli e dalla Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Dopo la prima esperienza a Palermo non avrei mai immaginato una carriera del genere ma devo ringraziare Sabatini che ha creduto in me e mi ha portato a Roma ed a Spalletti, che mi ha fatto giocare e che è un padre per me. In Serie A la partita è più tattica mentre qui in Inghilterra c’è una maggiore intensità. Esperienza bellissima con Sarri, non ho parole per descrivere l’anno meraviglioso che ho vissuto con lui. Siamo arrivati terzi, abbiamo raggiunto la finale di Carabao Cup e vinto l’Europa League. Ritorno in Italia un obiettivo? Mi sono trovato benissimo lì e per questo ho scelto la nazionalità italiana. E’ una cosa che può succedere ma sono molto felice qui in Inghilterra, ho un contratto con il Chelsea e quindi sono molto tranquillo. Con Spalletti ho avuto un rapporto più umano mentre il rapporto con Sarri era più sul campo. Resta però una bellissima persona con un cuore molto grande, con lui ho un ottimo rapporto".