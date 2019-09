Accardi: "Lukaku può sfondare come fece Higuain al Napoli! Gli azzurri hanno fatto un gran mercato in entrata"

Beppe Accardi, agente, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Qual è il colpo del calciomercato estivo che ti è piaciuto di più?

"Senza dubbio Lukaku, perché per fisicità, cattiveria e qualità potrà sfondare nel calcio italiano. Come quando è arrivato Higuain a Napoli: è uno che sposta. Lo vedi e già ti viene paura. Fa reparto da solo, è un giocatore difficile da marcare".

Ti aspettavi Sarri alla Juventus?

"Sinceramente no. Sappiamo quale sia il suo valore da allenatore, ma bisognerà vedere se Sarri riuscirà a calarsi nella mentalità della Juventus e conoscendolo non sarà facile. È un toscano fumantino, anche se bisogna riconoscere che negli ultimi anni è sceso a compromessi, penso all'uso della giacca".

Su Higuain?

"È il suo giocatore ideale, gli va tutta la vita meglio di Icardi, che non gioca per la squadra ma solo per il gol. E poi se Sarri lo mette fuori, in virtù del loro rapporto, non si lamenterà mai: e chi fa parte della Juventus deve sapere che rischia la panchina. Higuain non tradirà mai Sarri".