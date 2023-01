Accardi: "Ecco da dove è partita l'operazione Gollini"

L'agente di calciatori Beppe Accardi è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

«L'insidia maggiore per il Napoli della partita con la Roma è Mourinho. L'allenatore giallorosso riesce ad ottenere dai suoi giocatori delle risposte importanti, è un gran motivatore, è un allenatore all'antica. Quelli che riuscivano a creare il gruppo. È ovvio che è una partita difficile ma a livello di qualità tecnica tra Napoli e Roma non c'è paragone.

Le motivazioni faranno la differenza. In questo momento vedo anche un Napoli che ha trovato una condizione psico-fisica e di autostima importanti. È vero che è una partita da non prendere sotto gamba ma è anche vero che dalla sconfitta con l'Inter il Napoli ha trovato energie talmente tanto importanti che, secondo me, dovrebbe essere la Roma a preoccuparsi di più.

Secondo me l'operazione Gollini è stata solo una voglia dei calciatori di cambiare aria perché i giocatori hanno bisogno di nuovi stimoli. Giocando poco, da una parte e dall'altra, a volte ti può prendere un po' di depressione e pensi che cambiando puoi andartela a giocare».