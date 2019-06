Accardi: "Difficilmente il Napoli si priverà di Koulibaly, non andrà alla Juventus"

A Radio Marte è intervenuto Beppe Accardi:

"Sarri è un professionista, ha avuto un'occasione importante e l'ha presa al volo, come è giusto che sia. Siamo tutti professionisti e non possiamo guardare le bandiere, per non restare senza lavoro. Da allenatore del Napoli ha speso parole pesanti, ma lo ha fatto perchè per la prima volta guidava una big, perchè lui è tifoso del Napoli, ma quando le situazioni cambiano o ti adegui o resti fuori. Le parole del passato gli ricadranno addosso pesantemente, ma deve mettersi le mani alle orecchie e andare avanti.

Difficilmente il Napoli si priverà di Koulibaly e se proprio lo venderà, De Laurentiis non lo darà alla Juve anche perchè per una questione di principio il presidente del Napoli non guarda ai soldi".