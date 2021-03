Accardi, agente: "Nuovo allenatore del Napoli? Dico Italiano, l'unico a reggere il confronto con ADL"

Napoli Calcio - Beppe Accardi, agente, ha parlato ai microfoni di Tmw News:

"Ne ho letti tanti di nomi, io credo che De Laurentiis inizierà un nuovo ciclo. Tempo fa lessi che aveva detto che, viste tutte le problematiche, bisognerà abbassare gli esborsi economici. La Champions è chiaramente decisiva ma dal presidente ci si può aspettare di tutto, magari tira fuori un nome a sorpresa. In una logica di crescita e ripartenza, vedrei benissimo Italiano. Come caratteristiche caratteriali è molto vicino a Sarri e ha le qualità per fare bene. E' un tecnico che ho seguito da vicino al Trapani, è determinato e caratterialmente può reggere il confronto con i giocatori anche importanti. E anche con De Laurentiis, perché il presidente ha bisogno di un tecnico che litighi tutti i giorni con lui. Perchè sennò non ottieni niente".