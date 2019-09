Accardi, agente: "Grande mercato del Napoli in entrata: arrivati giocatori ideali per il gioco di Ancelotti, lotterà per lo scudetto"

Notizie Calcio - L'agente Beppe Accardi su TMW Radio durante 'Stadio Aperto':

La sessione di mercato si è chiusa con Verdi al Torino e Icardi al PSG...

"Su Icardi chi ha vinto lo vedremo a fine anno. A oggi hanno perso tutti: l'argentino si è svalutato, anche come capitale per la società. Ed è andato solo in prestito, come avevo pronosticato a inizio sessione. Sapevo che nessuno si sarebbe preso l'argentino dentro casa".

Qual è il colpo del calciomercato estivo che ti è piaciuto di più?

"Senza dubbio Lukaku, perché per fisicità, cattiveria e qualità potrà sfondare nel calcio italiano. Come quando è arrivato Higuain a Napoli: è uno che sposta. Lo vedi e già ti viene paura. Fa reparto da solo, è un giocatore difficile da marcare".

Il mercato del Napoli?

"Gran mercato anche in entrata. Hanno preso giocatori ideali per il gioco di Ancelotti e giovani di prospettiva. Si è rinforzato con una logica di gioco diversa da quella di Sarri. A fine campionato sarà lì in cima, a giocarsi il campionato con Juventus e Inter".