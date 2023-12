Acampora, consigliere del comune di Napoli a CN24: "ADL? Il tifo non deve essere messo contro la politica per ottenere qualcosa di personale: siamo aperti a proposte concrete"

Gennaro Acampora, consigliere del comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Le parole del Presidente De Laurentiis sono state un calcio a freddo. Aspettiamo una proposta, la città e il sindaco non hanno mai ricevuto un qualcosa di concreto. In altre città si lavora da tempo, qui no. Aspettiamo questo dal presidente, per aprire un tavolo serio sullo stadio Maradona che ha visto gli unici interventi solo da parte del Comune. C'è disponibilità e collaborazione, ma nel rispetto dei ruoli. Il tifo non deve essere messo contro la politica per ottenere qualcosa di personale. Gestione fondi europei? Non so se è l'obiettivo del presidente ma penso che debba collaborare con le istituzioni cittadine senza mettersi di traverso. Esiste un iter amministrativo, la destinazione dello stadio non può andare al sindaco o ad un imprenditore, ma è del consiglio e della città. Insieme ad altri colleghi abbiamo scritto un ordine del giorno per poter premiare la squadra e l'allenatore vincitrice dello scudetto. Non si è potuto e diamo la cittadinanza a Spalletti che ha guidato la squadra nel vincere dopo 33 anni. Se De Laurentiis ha attaccato per questo il consiglio, è fuori strada. Non credo ci saranno giocatori in questo caso, la cittadinanza è a Spalletti. Pendenze? L'attuale convenzione non è stata mai sottoscritta dallamministrazione ma siamo ancora in regime della vecchia convenzione".