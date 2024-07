Abruzzo, il presidente Marsilio: "Aspettiamo il Napoli, ADL rimase sorpreso da una cosa"

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Aspettiamo Napoli ed i napoletani a braccia aperte come tutti gli anni, convinti di poter offrire un bellissimo soggiorno. Ci saranno partite di livello internazionale, siamo soddisfatti del clima festoso che si genera nei giorni del ritiro. All'inizio il Napoli fu una scommessa per noi, c'era l'emergenza Covid e De Laurentiis ci chiese la disponibilità a trovare una struttura per ospitare il Napoli. Tramite il ritiro del Napoli tutto il mondo sportivo ha scoperto di cosa dispone l'Abruzzo, tant'è che altre squadre hanno seguito il modello da esempio e fanno il ritiro nello stesso comprensorio".