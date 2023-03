Turismo Abruzzo, D'Amario a CN24: "Date ritiro? Confronto a breve, abbiamo creduto nel Napoli in tempi non sospetti"

L'assessore al Turismo della Regione Abruzzo Daniele D'Amario in occasione dell'incontro alla mostra d'Oltremare ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24.it:

"Abbiamo creduto nel Napoli Calcio in tempi non sospetti, quando non veleggiava ancora in alta classifica come oggi.

Ovviamente ci aspettiamo un 2023 ricco di soddisfazioni per il Napoli e per i nostri territori, poichè sappiamo il ritorno di immagine che una squadra Campione d'Italia può darci. Siamo pronti per ospitare il Napoli Calcio e i tanti tifosi partenopei che seguiranno la loro squadra del cuore sui nostri territori.

Il Napoli Campione d'Italia penso che tutti l'abbiano dato già come risultato acquisito, visto l'ampio margine di vantaggio. Ci potrebbe essere la ciliegina sulla torta ospitando la squadra Campione d'Europa: una cosa che ci riempirebbe di soddisfazione, sarebbe un ulteriore volano di notorietà per i nostri territori.

Le date dei ritiri? Questi sono decisioni che spettano al Napoli, non vogliamo entrare nelle questioni organizzativi dei ritiri del Napoli Calcio, che sceglierà in base ai propri impegni. Su questa cosa ci sentiremo presto, aspettiamo, vediamo i risultati e come va a finire soprattutto in Champions League.

So che a Napoli faranno i debiti scongiuri ma credo che il Napoli sia ormai Campione d'Italia. Prima di dare l'ufficialità delle date è ovvio che dobbiamo confrontarci col Napoli Calcio e ognuno coi proprio impegni".