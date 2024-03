Abodi: "Mancano solo due stadi per Euro 2032: il Maradona va ristrutturato"

Ultime calcio - In occasione del premio Città dei Giovani 2024 a Napoli, Andrea Abodi è intervenuto per parlare degli Europei 2032 e degli stadi che ospiteranno la competizione in Italia, come riporta il sito di Gianluca Di Marzio:

Abodi parla dello stadio Maradona

"Nel 2026 si decideranno gli altri stadi che ospiteranno gli Europei, fermo restando, mi sembra di capire, che Roma, Milano e Torino siano un punto fermo, ne mancano due. È una competizione nella competizione e non si gioca solo per vincere il campionato, ma si deve operare tutti insieme nel rispetto dei ruoli perché si possa arrivare all'indicazione di questi altri due stadi, ma io punto alla crescita del sistema e non soltanto all'organizzazione degli Europei nel 2032 che sono una data molto lontana".

Infine sulla potenziale eliminazione della pista di atletica al Maradona: