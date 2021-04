Abete: "Superlega da respingere, operazione dettata dalla disperazione. Ma Juve, Inter e Milan non vanno escluse dalla Serie A"

Ultime notizie calcio - Giancarlo Abete, ex presidente della FIGC, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'azione dei dodici club di creare una Superlega è da respingere in maniera istantanea. Le parole di Florentino Perez lo hanno confermato: è un'operazione dettata dalla disperazione dal punto di vista economico. Al di là di questo, mi sembra eccessivo pensare di escludere questi club. Le reazioni devono essere dure ma equilibrate. Escludere Inter, Juventus e Milan danneggerebbe il campionato. Consiglio ad Aurelio De Laurentiis? E' una persona molto lucida sulla gestione del club. Lui è stato un fautore di uno scenario diverso sul versante internazionale".