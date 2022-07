Alvino: "Chi tifa per le sconfitte non è un tifoso del Napoli! Abbonamenti? Spero il club abbia tenuto conto di un aspetto"

Notizie Napoli calcio. Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Spero che il Napoli per la campagna abbonamenti il club abbia tenuto conto del momento, con prezzi popolari per il settore delle curve. Se così non dovesse essere ci sarà una risposta fredda, visto anche già il momento particolare.

Nell'animo del napoletano vero non regna l'odio, ciò che condanno sono la ferocia e la violenza verbale che noto in alcuni commenti. Io credo che il Napoli debba continuare a fare ciò che ha fatto negli ultimi anni, magari con qualche operazione simpatia con i tifosi per riportare entusiasmo nella piazza. Vediamo ciò che succederà con il calciomercato e poi con il lancio della maglia, così come l'arrivo di Kim che sarà a Castel di Sangro e potrebbe essere una buona occasione per riportare un pizzico di entusiasmo. C'è chi gode delle sconfitte e non delle vittorie e chi fa questo fa una brutta vita e non è un vero tifoso del Napoli".

Su Petagna e Ounas: "L'algerino è sul mercato, vediamo cosa succederà. Lo stesso vale per Petagna, con l'allenatore del Monza che ha dato l'operazione in dirittura d'arrivo".