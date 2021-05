95mln per il Franchi, il sindaco Firenze: "E' un fondo per la cultura!"

Ultime calcio - Il sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a parlare del rifacimento dello stadio ‘Artemio Franchi, casa della Fiorentina:

"E' una vittoria di Firenze - ha detto a RTV38 -. Lo Stato ha messo la faccia su un progetto che è di grande livello culturale. Vorrei rispondere ad alcune critiche sul fatto che si usino questi soldi per uno stadio ricordando che tali risorse fanno parte di un fondo dedicato proprio al patrimonio culturale. Il nuovo stadio sarà dieci volte più funzionale e interessante dal punto di vista dei servizi e delle attività commerciale rispetto a quello di ora. Sono a lavoro i tecnici. Ora ci concentriamo sulla progettazione, e posso anche annunciare che stiamo attivando una collaborazione con l’Istituto per il Credito sportivo. Ho sempre mantenuto un ottimo rapporto con la Fiorentina e con Commisso in particolare: ci siamo visti anche qualche giorno fa, ci rivedremo a breve. Quello che io faccio, lo faccio per la città e lo faccio anche per la Fiorentina".