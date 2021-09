Telese: "Juventus? Sto godendo per questo inizio, spero resti in questa posizione"

Calcio Napoli - A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Luca Telese, giornalista:

“Semplici? Mi dispiace per lui, l’anno scorso aveva salvato una squadra tecnicamente morta, ha fatto una media punti come quella della Juve nelle ultime partite, se lo dovevano tenere stretto. È vero che stanno a pari punti con la Juve ma in queste prime tre giornate potevano fare tranquillamente 4 punti. Secondo me il Cagliari aveva l’idea di prendere Juric, era un un’idea sbagliata perché Semplici aveva guadagnato il pane per essere confermato. I calciatori fanno la loro parte.

Non hanno voluto fare la mossa dell’anno scorso con Di Francesco e arrivare con pochissimi punti a Dicembre. L’anno passato Giulini ha cercato di difendere a tutti costi Di Francesco nonostante lo spogliatoio contro, non ha voluto commettere lo stesso errore quest’anno e ha preferito togliersi questo dente prima.

Ti piace Mazzarri? Non mi fa impazzire, l’hanno preso perché è il mago del 352. Cagliari è un posto tranquillo invece Mazzarri è abituato a piazze complesse. Juve? In questo momento la metterei a pari merito con il Cagliari, godo per questa posizione e spero ci rimanga".