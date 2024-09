Sky - Napoli-Monza, le scelte di Conte: confermato Politano, le probabili formazioni

Ultime notizie Serie A - Verso Napoli-Monza, è tempo delle probabili formazioni da Sky Sport:

NAPOLI - Turnover quasi totale per Antonio Conte in Coppa Italia contro il Palermo. Nell'XI di partenza giovedì sera c'era solo un titolarissimo ovvero Lobotka che però non dovrebbe riposare contro il Monza. Dopo il positivo esordio a Torino contro la Juventus, McTominay è destinato a rimanere titolare nel 4-3-3 azzurro. Davanti solito trio con Politano e Kvara ai lato di Romelu Lukaku.

MONZA - Un paio di ballottaggi per Nesta che ha sempre un'infermeria bella affollata. Mota è rimasto fuori dai convocati in Coppa Italia ed è in dubbio per Napoli. Sulla trequarti pronto quindi Caprari. Maldini e Djuric sono i perni dell'attacco e non sono in discussione. Dietro favorito Carboni su Caldirola mentre l'altro ballottaggio è in mediana dove Bondo punta a riprendersi una maglia ma deve duellare con Bianco.