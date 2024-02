Sky - Napoli-Genoa, le ultime di formazione: Traorè titolare, Osimhen verso la panchina. Ballottaggio in difesa per Mazzarri

Ultime notizie Serie A - Di seguito le ultime di formazione di Sky Sport per Napoli-Genoa. Con Victor Osimhen che è arrivato a Castel Volturno pochi minuti fa, raggiungendo i compagni. Nell'allenamento pomeridiano alla vigilia della sfida contro il Genoa, sarà presente anche Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è arrivato al Konami Training Center poco dopo le 15. Il classe 1998 dovrà ora testare le sue condizioni fisiche dopo le fatiche della Coppa d'Africa. È tornato dalla Coppa d'Africa ma al massimo dovrebbe andare in panchina.

Napoli-Genoa: le probabili formazioni

E Sky aggiunge:

"Mazzari rilancia dall'inizio Meret e Natan ed è pronto a far esordire dal 1' Traorè a centrocampo. Ballottaggio Simeone-Raspadori in attacco. Nel Genoa Gilardino conferma Gudmundsson accanto a Retegui e potrebbe schierare Messias come esterno sinistro". Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè ; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Mazzarri dovrebbe tornare al 4-3-3 e saluta con piacere i rientri di Meret in porta e Natan in difesa

A centrocampo pronto l'esordio da titolare di Traorè

Nel tridente, con Osimhen che potrebbe andare in panchina, Simeone resta favorito su Raspadori

GENOA (3-5-2) la probabile formazione: Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gundmundsson, Retegui. All. Gilardino