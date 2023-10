Allenamento nel pomeriggio per il Napoli a Castel Volturno, in vista della trasferta di Verona in programma sabato alle 15.

Il presidente De Laurentiis è arrivato nel centro sportivo questa mattina, per sostenere squadra e Garcia. L'allenatore francese pensa a Simeone (favorito su Raspadori) per sostituire l'infortunato Osimhen. In difesa torna Napoli, Simeone favorito su Raspadori al posto di Osimhen. In difesa torna Rrahmani, che farà coppia con Natan.

Lo riportano i colleghi di Sky Sport