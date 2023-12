Roma-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: nessun dubbio per Mazzarri, Mourinho con alcune sorprese | GRAFICO

Notizie Napoli calcio. Questa sera, ore 20.45, andrà in scena Roma-Napoli: gara cruciale per gli azzurri di Mazzarri che devono reagire alla batosta in Coppa Italia contro il Frosinone.

Roma-Napoli, le scelte di Mazzarri

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Mazzarri metterà da parte il turnover e punterà sui titolarissimi: la linea difensiva davanti a Meret sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui. Torna anche il centrocampo titolare con Anguissa, Zielinski e Lobotka, mentre in attacco ci sarà il trio Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.