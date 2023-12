Roma-Napoli, probabili formazioni CorSport: turnover accantonato, due ballottaggi per Mazzarri | GRAFICO

Notizie Napoli calcio. Questa sera, ore 20.45, andrà in scena Roma-Napoli: gara cruciale per gli azzurri di Mazzarri che devono reagire alla batosta in Coppa Italia contro il Frosinone.

Probabili formazioni Roma-Napoli

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo il turnover di Coppa Italia, si rivedranno i titolarissimi ma con qualche novità rispetto al Cagliari. A sinistra tornerà dal primo minuto Mario Rui, l'uomo della provvidenza sabato scorso. Con lui, sull'out mancino, si muoverà tra le linee Kvaratskhelia. Juan Jesus (in ballottaggio con Natan) al centro della difesa accanto a Rrahmani. A centrocampo hanno recuperato Anguissa e Zielinski, che si giocherà il posto da titolare con Cajuste non essendo comunque al top della forma. In attacco, oltre a Osi e Kvara, confermato Politano.