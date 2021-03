Roma-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso si affida a Mertens e Maksimovic, Fonseca rilancia Dzeko

Napoli Calcio - Si gioca domani allo stadio Olimpico la gara di campionato, valida per la 28esima giornata di Serie A, tra Roma e Napoli. Queste le probabili scelte di Gattuso e Fonseca:

Gattuso

QUI ROMA - La Roma avrà solo due allenamenti nelle gambe dopo la gara di Europa League. Fonseca, in difesa dal primo minuto, lancia Cristante, Mancini e Ibanez, e in porta Pau Lopez. A centrocampo Karsdorp e Spinazzola sugli esterni con Villar e Diawara in mezzo. Sulla trequarti Pellegrini ed El Shaarawy con Dzeko in attacco.

ROMA - Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko. All. Fonseca

QUI NAPOLI - Rino Gattuso perde, per squalifica, Di Lorenzo mentre recupera Manolas e Lozano. Nel 4-2-3-1 spazio ad Ospina tra i pali, con Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra e Maksimovic e Koulibaly coppia centrale. Demme e Fabiàn dovrebbero essere i due mediani, con Politano e Insigne sugli esterni e Zielinski a fare da sotto punta a Mertens che dovrebbe alternarsi, durante il match, con Osimhen.

NAPOLI - Ospina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Fabian Ruiz, Politano, Zielinski, Insigne, Mertens. All. Gattuso

RIPRODUZIONE RISERVATA