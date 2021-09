Probabili formazioni Udinese-Napoli, le scelte di Gotti e Spalletti: Ounas per una maglia da titolare

Notizie Napoli calcio. Arrivano aggiornamenti sul calcio Napoli che scenderà in campo domani, 20 settembre, alle ore 20:45, per il Monday Night della quarta giornata di Serie A. Udinese-Napoli è l'ultima partita della 4a giornata d'andata del campionato italiano. Andiamo a scoprire le possibili formazioni.

Prossimo turno Serie A: calendario

Probabili formazioni Udinese-Napoli

Secondo le ultime notizie di Udinese-Napoli, non sono tanti i ballottaggi aperti per i due allenatori Gotti e Spalletti per le loro squadre. Qualche novità in più nel Napoli che ritrova Mario Rui e Meret tra i convocati, mentre rispetto la gara d'Europa League con il Leicester ci sarà qualche cambio come il ritorno in difesa di Kostas Manolas al posto di Rrahmani. A centrocampo confermati ancora Frank Anguissa e Fabian Ruiz.

Udinese-Napoli: convocati Spalletti

Formazioni Udinese Napoli

Queste le possibili formazioni di Udinese Napoli:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Arslan, Stryger; Deulofeu, Pereyra.

Indisponibili: Udogie, Nestorovski, Success. Squalificati: -.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Fabian, Anguissa; Ounas, Insigne, Zielinski; Osimhen.

Indisponibili Demme, Ghoulam, Lobotka, Mertens; Squalificati: -.