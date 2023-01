Probabili formazioni Salernitana-Napoli: Spalletti cambia 2/3 del tridente d'attacco

Formazioni Salernitana Napoli - Un'altra giornata fuori casa per gli azzurri che come capolista andrà a giocare in trasferta a pochi km da casa. Perché ci sarà il Derby campano per chiudere l'ultima giornata del girone d'andata con Salernitana Napoli alla 19esima. Le ultime di formazioni Salernitana Napoli con i due allenatori che hanno annunciato scelte a sorpresa. Le probabili formazioni Salernitana Napoli di Serie A.

Probabili formazioni Salernitana Napoli: le ultime

Le ultimissime sulla formazioni di Salernitana Napoli di Serie A. Il Napoli che vuole mantenere il vantaggio col primo posto e riscattare l'eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese. Dall'altra parte la Salernitana di Nicola reduce dal suo esonero e poi la chiamata per far tornare l'allenatore in panchina. Probabili formazioni Salernitana Napoli, con le scelte di Nicola e Spalletti.

Probabili formazioni Salernitana Napoli

Formazioni Salernitana Napoli

Sono queste le possibili scelte di formazioni Salernitana Napoli:

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Vilhena; Dia, Piatek. All. Nicola.

(3-4-1-2): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Vilhena; Dia, Piatek. All. Nicola. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. All. Spalletti.

Prossimo turno Serie A