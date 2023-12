Probabili formazioni Roma-Napoli: torna Mario Rui, Mazzarri ha scelto su Natan e Zielinski

Napoli - Probabili Formazioni Roma Napoli Serie A. Le ultime notizie per quelle che sono le scelte di Mourinho e Mazzarri per la prossima partita di campionato tra le due squadre.

Probabili formazioni Roma Napoli

In casa Roma - Kristensen e Zalewski favoriti per giocare sulle fasce. Ballottaggio Bove-Pellegrini a centrocampo con il primo favorito. Torna Lukaku dopo la squalifica, al suo fianco in vantaggio Belotti.

In casa Napoli - Mazzarri ritrova Mario Rui dal 1’, Juan Jesus favorito su Natan per fare coppia con Rrahmani. A centrocampo i titolarissimi: Anguissa, Lobotka e Zielinski (favorito su Cajuste). Nessuna sorpresa prevista un attacco ancora Politano, Osimhen e Kvara.