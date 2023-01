Probabili formazioni Napoli-Juve: cambiano Spalletti e Allegri, c'è l'ex Milik

Formazioni Napoli Juve - Si torna di nuovo in casa per la prima del 2023 al Maradona. Di nuovo davanti al proprio pubblico per una partita di Serie A e il Napoli lo farà alla 18esima gironata da calendario contro la Juventus. Una sfida importantissima che può dare tante risposte sulla lotta scudetto. Le ultime di formazioni Napoli Juve con i due allenatori che hanno annunciato già diverse scelte. Le probabili formazioni Napoli Juve di Serie A.

Le ultimissime sulla formazioni di Napoli Juve di Serie A. Il Napoli dovrà difendere il primo posto dalla Juventus che insegue a 7 punti di ditanza. In Serie A c'è grande attesa per questa partita, si sfidano la prima contro la seconda. Probabili formazioni Napoli Juve, con le scelte di Spalletti e Allegri.

Spalletti conferma il tridente che ha battuto la Sampdoria, tornano dal 1' Rrahmani e Zielinski. Allegri dovrebbe scendere in campo con la difesa brasiliana e Fagioli-Locatelli-Rabiot in mezzo al campo. Zielinski, che nell'ultimo match aveva lasciato il posto a Elmas. Di Maria in attacco a ispirare Milik. Sono queste le possibili scelte di formazioni Napoli Juve:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

