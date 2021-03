Probabili formazioni Milan-Napoli, Il Mattino: Bakayoko scivola in panchina, Hysaj, Ospina e Mertens titolari! [FOTO]

Napoli - Probabili formazioni Milan Napoli da Il Mattino. Arrivano aggiornamenti sulle scelte di Gattuso che lascia spazio a Fabian e Demme a centrocampo, Bakayoko scivola in panchina. In attacco Politano e Insigne agiranno ai lati e Zielinski da sottopunta come da tradizione negli ultimi tempi alle spalle di Mertens. Hysaj è in vantaggio (netto) su Mario Rui. Rrahmani rimedia un leggero stiramento ma è l’esclusione dalla lista dei convocati di Manolas che sorprende. È tornato a lamentare dei problemi fisici che sembravano superati e che invece (evidentemente) non lo sono.