Probabile formazione Napoli, ultimissime Sky: Mazzarri ha scelto in attacco

Napoli - Nella prima partita del 2024 il Napoli scende in campo per cercare la reazione. E gli azzurri ci proveranno nella diciannovesima giornata di Serie A contro il Torino. Fischio d'inizio alle 15:00 di domenica 7 gennaio. Intanto, ecco le possibili scelte di Walter Mazzarri.

L'ultima vittoria del Napoli risale allo scorso 16 dicembre nel match giocato contro il Cagliari. Da quel momento gli azzurri hanno perso in Coppa Italia contro il Frosinone e in campionato contro la Roma, poi è arrivato il pareggio contro il Monza. Mazzarri cerca una risposta, e lo farà confermando il 4-3-3.Con Meret indisponibile spazio a Gollini tra i pali, mentre la difesa sarà formata da Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, con Juan Jesus e Rrahmani come coppia centrale.

Con Anguissa che è partito per giocare la Coppa d'Africa, il centrocampo sarà formato da Cajuste, Lobotka e Zielinski. Nel tridente d'attacco invece ci saranno Politano e Kvaratskhelia sugli esterni, con Raspadori che potrebbe agire centralmente. Il classe 2000 infatti sembra avanti nel ballottaggio con Simeone.