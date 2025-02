Napoli-Udinese, Juan Jesus o Buongiorno? Conte ha già deciso chi gioca domani

Ultime notizie in vista di Napoli-Udinese, prossima partita di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona. In casa Napoli ci si chiede se tornerà finalmente a disposizione il difensore Alessandro Buongiorno, che è rientrato dal lungo infortunio ma che non è ancora sceso in campo.

Oggi l'edizione napoletana del quotidiano La Repubblica anticipa la formazione del Napoli e in particolare la scelta su Buongiorno. Sembra infatti che Antonio Conte abbia deciso di affidarsi nuovamente a Juan Jesus per domani contro l'Udinese, titolare al centro della difesa al fianco di Rrahmani, con Buongiorno che siederebbe ancora in panchina.